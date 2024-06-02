美濃焼 うどん ラーメン 碗 器 どんぶり 梅柄 レトロ クラッシック

美濃焼うどん碗5色セット30年ほど前のものです箱に入ってしまったままでしたうどん、ラーメン、そば、丼ものの器として、スープやパスタの碗として使い方様々ですレトロな梅柄がかわいい器ですお皿/お椀/デザート食器···セット(3つ以上)、食器セット、汁椀、丼、そば用食器、煮物椀、その他カラー···ブラック素材···陶磁器(セラミック)皿/プレート形状···丸切子/焼き物ブランド···美濃焼



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