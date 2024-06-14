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Drop Dead Satan Cross Logo Tee BMTH
商品番号 Q10327864206
商品名

Drop Dead Satan Cross Logo Tee BMTH
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 4,400 円
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商品詳細

現在は手に入らない廃盤商品です。日本未入荷。OliverSykesがライブで昔、よく着ていたTシャツです。カットオフしたらOliverがライブで着ていたようなノースリーブになります。ロゴのプリント部分にダメージ加工がされています。素材コットン100%MadeinTurkey(トルコ製)サイズS着丈73肩幅43袖丈19(素人採寸の為、誤差についてはご容赦下さいませ。)サイズ表記はSサイズですが海外のTシャツのサイズなので日本のサイズだとM〜Lサイズくらいだと思います。☆古着になりますので古着が嫌いな方、また神経質な方のご購入はご遠慮ください。また、商品の状態は当方の主観ですので不安な方は購入をご遠慮ください。即購入可能です。よろしくお願い致します。【検索用】dropdeadclothingBringMetheHorizon古着　ヴィンテージ　80s90sNEXFESTmetalcoredeathcoreemoエモ　ドロップデッドメタリカ　MetallicaワンオクロックoasisoneokrockcrossfaithcoldrainCrystalLakeAvrilLavigneGreenDaySlipknotLimpBizkitNineInchNailsNickelbackNirvanaMarilynMansonOliverSykesストリート　babymetalビリーアイリッシュ　TRAVASTOKYOトラバストーキョーSuicideSeasonCountYourBlessings#dropdead#dropdeadclothing#bringmethehorizon#bmth#oliversykes#オリバーサイクス#古着#古着男子#古着女子#夏服#秋服#Tシャツ#metalcore#メタル#廃盤#ドロップデッド#Metallica#メタリカ#nirvana#ニルヴァーナ#greenday#グリーンデイ#oasis#ビリーアイリッシュ#BillieEilishカラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
http://narcologia.ru/goods/reinforcement423999.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual511846.html
http://narcologia.ru/goods/stair411500.html
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