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BOTTEGA　オーガナイザー　財布　パスケース
商品番号 U87137450141
商品名

BOTTEGA　オーガナイザー　財布　パスケース
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 29,539 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BOTTEGAの長財布とポーチなどを合併したような商品です。現在こちらの商品は販売していません旅行など　少ない荷物の方に最適です現金カード6枚収納パスポートなどを入れる場所ペン差し携帯電話などを入れるポーチスペースなどあります(*^^*)阪急メンズ感大阪で購入しました税込み154,000円でした。
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