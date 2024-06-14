BOTTEGA　オーガナイザー　財布　パスケース

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BOTTEGAの長財布とポーチなどを合併したような商品です。現在こちらの商品は販売していません旅行など 少ない荷物の方に最適です現金カード6枚収納パスポートなどを入れる場所ペン差し携帯電話などを入れるポーチスペースなどあります(*^^*)阪急メンズ感大阪で購入しました税込み154,000円でした。