Paul Smithポールスミス マーケトリーストライプラビット レザー長財布 ...

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PaulSmithポールスミスのかぶせマーケトリーストライプラビットレザー長財布です。ポールを象徴するカラフルなストライプのうさぎのワンポイントが、さりげなくオシャレなデザインです✨【実寸(約)】素人計測(cm)縦9.5×横19×2【素 材】牛革【カラー】ブラック【仕 様】・オープン式開閉・札入れ(マチ付)×1・ファスナー式小銭入れ×1・カードポケット×14・オープンポケット×4【付属品】なし 【状 態】全体的に薄い生活傷があり、使用感は 否めませんが、一見ではほぼわかりま せんので、これからも永くご愛用いた だけます。【参考価格】29,300円ユーズド品でありますことをご理解の上、お求めください。ご活用いただけましたら、幸いです(^^)☆PaulSmithのページはこちら →#yuka♢PaulSmith☆ブランド小物はこちら →#yuka♢ブランド小物＊Re:sellerとして、全て本物の商品をお取扱い しております。＊正規品のみのブランド買取りを営む知人より 購入いたしました。＊真贋鑑定済みですので、ご安心ください。カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革#PaulSmith#ポールスミス#うさぎ#yuka♢PaulSmith#yuka♢ブランド小物#yuka♢P30922246