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ルイ ヴィトン ポルトビエ6 カルトクレディ モノグラム二つ折り財布M60929
商品番号 D23421545655
商品名

ルイ ヴィトン ポルトビエ6 カルトクレディ モノグラム二つ折り財布M60929
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 15,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド名】LOUISVUITTON【状態】未使用品【素材】モノグラム【サイズ】W9.5cm×H10cm×D1.5cm【仕様】札入れx1カードポケットx6オープンポケットx2【重量】約60g【型番】M60929財布形···二つ折りカラー···ブラウン
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