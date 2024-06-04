ルイ ヴィトン ポルトビエ6 カルトクレディ モノグラム二つ折り財布M60929

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商品詳細
【ブランド名】LOUISVUITTON【状態】未使用品【素材】モノグラム【サイズ】W9.5cm×H10cm×D1.5cm【仕様】札入れx1カードポケットx6オープンポケットx2【重量】約60g【型番】M60929財布形···二つ折りカラー···ブラウン
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