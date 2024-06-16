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【新品】BALR. ボーラー　Tシャツ　サイズM
商品番号 E39145513114
商品名

【新品】BALR. ボーラー　Tシャツ　サイズM
ブランド名 ボーラー
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■説明　大人気ラグジュアリーブランドBALR.ボーラーのTシャツです。　某有名タレント着用モデルでレアなデザインです。　新品ではほぼ残っていない貴重なお品だと思います。　人気のサイズで、期間限定の掲載です。■サイズ　人気のサイズM　伸縮性に長けた素材です　身幅52　着丈71　色はグレーです。■発送　雨に濡れないように発送します。■購入先　オランダ正規店で購入した、正真正銘の正規品です。
http://narcologia.ru/goods/manufacture797141.html
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