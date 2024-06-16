【新品】BALR. ボーラー　Tシャツ　サイズM

■説明 大人気ラグジュアリーブランドBALR.ボーラーのTシャツです。 某有名タレント着用モデルでレアなデザインです。 新品ではほぼ残っていない貴重なお品だと思います。 人気のサイズで、期間限定の掲載です。■サイズ 人気のサイズM 伸縮性に長けた素材です 身幅52 着丈71 色はグレーです。■発送 雨に濡れないように発送します。■購入先 オランダ正規店で購入した、正真正銘の正規品です。



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