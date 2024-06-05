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U.S. ARMY 第一歩兵師団 70s ビンテージ Tシャツ 染込み
商品番号 E25035307183
商品名

U.S. ARMY 第一歩兵師団 70s ビンテージ Tシャツ 染込み
ブランド名 ミリタリー
特別価格 税込 3,899 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1970年代頃の米軍1stInfantryDivision（第一歩兵師団）ものです。■表記サイズＳ実寸肩幅約38cm身幅約40cm着丈約59cm■ビンテージ特有の使用感はありますが目立ったダメージは無くコンディションは良好です。ヘインズのオールドタグ装備で染込みプリントです。■他にもアメリカンビンテージアイテム出品中です。※同等モデル最安値圏での価格設定となっています。※価格交渉中分も含め全ての商品が即購入OKです。※複数購入は割引いたします。以下のアイテムも多数出品中です。アメカジ・ビンテージ・デザイン系・ヨーロッパ古着・ブリティッシュブランド・昭和レトロ
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