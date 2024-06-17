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ワイルドスワンズ　ブリスター　クロコダイルブラウン
商品番号 W52611103579
商品名

ワイルドスワンズ　ブリスター　クロコダイルブラウン
ブランド名 ワイルドスワンズ
特別価格 税込 32,005 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ワイルドスワンズのクロコダイルブリスターになります。内装はイングリッシュブライドルのブラックです。目立つ大きなダメージはあまり見られません。小銭入れ部分は使用しておらず、ケツポケもしていません。付属品一式完備してあります。まだまだお使い頂けます。
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