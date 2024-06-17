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商品詳細
ワイルドスワンズのクロコダイルブリスターになります。内装はイングリッシュブライドルのブラックです。目立つ大きなダメージはあまり見られません。小銭入れ部分は使用しておらず、ケツポケもしていません。付属品一式完備してあります。まだまだお使い頂けます。
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ワイルドスワンズ ブリスター クロコダイルブラウン - 長財布
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