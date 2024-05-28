ブリットハウス　２つ折り財布　コードバン

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新品未使用品です。知っている人は知っている、メイド・イン・ジャパンの高級レザーのブリットハウスの財布です。暗所保存、風通しなど、通常メンテしながら保存していましたが、内側に少し傷と汚れがついてしまいました。ただ、ものは良いものですし、使うなら長く使うものだと思いますので、これくらいのは気にならなくなるかと。箱無し。最後の写真は参考です。以下ホームページよりKINGOFLEATHERCORDVAN革のダイヤモンドとも言われるコードバン馬のお尻部分にある特殊繊維組織部分の事です。コードバン繊維は革の表と裏丁寧に削り出して採取しますが、コードバン繊維がほとんど出ない事も有ります。１頭の馬から採れるコードバン層はごくわずかで希少性と採取方法が宝石採掘のようであるとして革のダイヤモンドとも呼ばれておりランドセルや高級紳士靴など耐久性を求められるアイテムに使用される強靭で滑らかな美しい素材です。財布形...二つ折りカラー...ブラック柄・デザイン...無地素材...本革