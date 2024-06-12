ojaga design ✕ HTC wallet

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。2年程使用しましたが使わなくなった為出品します。ojagadesignとHTCのコラボの財布とキーチェーンになります。購入価格は2つ合わせて68000円程でした。2年使用した中古品ですのでそれなりの使用感はありますが、その旨ご理解頂ける方の入札お待ちしています。m(__)m質問等ありましたら気軽にコメント下さい。ojagadesign、オジャガデザイン、htc、HOLLYWOODTRADINGCOMPANY、wallet、keychain、財布、革
http://narcologia.ru/goods/slide440887.html
http://narcologia.ru/goods/recycling133114.html
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