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ojaga design ✕ HTC wallet
商品番号 R79420305718
商品名

ojaga design ✕ HTC wallet
ブランド名 オジャガデザイン
特別価格 税込 9,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。2年程使用しましたが使わなくなった為出品します。ojagadesignとHTCのコラボの財布とキーチェーンになります。購入価格は2つ合わせて68000円程でした。2年使用した中古品ですのでそれなりの使用感はありますが、その旨ご理解頂ける方の入札お待ちしています。m(__)m質問等ありましたら気軽にコメント下さい。ojagadesign、オジャガデザイン、htc、HOLLYWOODTRADINGCOMPANY、wallet、keychain、財布、革
http://narcologia.ru/goods/slide440887.html
http://narcologia.ru/goods/recycling133114.html
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