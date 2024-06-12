一革 ホーウィン シェルコードバン ラウンドジップ ハンドメイド 財布

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シェルコードバン専門店「一革」さんでパターンオーダーしました。数か月使いましたが傷や水分に気を使うのが性に合いませんでしたので出品します。写真3丁寧な手縫のステッチをご覧ください。写真5、6細かなすり傷をご確認ください。写真10ホーウィンスタンプが確認いただけます。【定価】67,800円【外革】ホーウィン社シェルコードバン【外色】＃4（ナンバー4、明るいブラウン）【内革】新喜皮革社ナチュラルコードバン【内色】ナチュラル【ジッパー色】こげ茶【ジッパー金具】アンティークブラス【ステッチ】栗色【ジッパー引手】ティアドロップ型【カードポケット】12枚