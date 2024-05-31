アシックス　エルドレッソのキャップ

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株式会社アシックス プレスリリース 株式会社アシックス プレスリリース



ASICS x ELDORESO｜アシックス公式 ASICS x ELDORESO｜アシックス公式



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アシックス エルドレッソのキャップです。アシックスにて購入した物です。前面にソフトタッチな素材を使用し、後ろ面はメッシュ素材を採用した短ツバキャップ。BONEMAN/ONESTEPBEYOND ２グラフィックアシックススパイラル/エルドレッソ（Wネーム）ロゴは刺繍で施しています。アジャスト機能付き（頭囲56cm-60cm）※『ボーンマンシリーズ』実在するアスリートのフォームを骨格標本のようにリアルで緻密に再現したシリーズ。※ONESTEPBEYONDランニング時のマインド（一歩先へ）を表現するフレーズとブランドロゴを組み合わせて、グラフィティタッチに仕上げたグラフィック。MadeinChina素材本体：ナイロン100% メッシュ部分：ポリエステル100％備考頭囲：56-60cmサイズ OS