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アシックス　エルドレッソのキャップ
商品番号 T47782064169
商品名

アシックス　エルドレッソのキャップ
ブランド名 アシックス
特別価格 税込 4,938 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アシックス　エルドレッソのキャップです。アシックスにて購入した物です。前面にソフトタッチな素材を使用し、後ろ面はメッシュ素材を採用した短ツバキャップ。BONEMAN/ONESTEPBEYOND　２グラフィックアシックススパイラル/エルドレッソ（Wネーム）ロゴは刺繍で施しています。アジャスト機能付き（頭囲56cm-60cm）※『ボーンマンシリーズ』実在するアスリートのフォームを骨格標本のようにリアルで緻密に再現したシリーズ。※ONESTEPBEYONDランニング時のマインド（一歩先へ）を表現するフレーズとブランドロゴを組み合わせて、グラフィティタッチに仕上げたグラフィック。MadeinChina素材本体：ナイロン100%　メッシュ部分：ポリエステル100％備考頭囲：56-60cmサイズ　OS
http://narcologia.ru/goods/rouge166610.html
http://narcologia.ru/goods/capitation719108.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy917153.html
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