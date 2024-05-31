人気・希少✨バーバリー ヴィンテージチェック ラウンドファスナー 長財布 PVC

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閲覧ありがとうございます迅速かつ丁寧な対応を心がけております☆即購入大歓迎です‼︎☆☆商品内容☆BURBERRYバーバリーヴィンテージチェック ラウンドファスナー長財布PVCウォレット財布ノバチェックギガチェック【ブランド】⭐︎BURBERRY（バーバリー）【商品】⭐︎ラウンドファスナー長財布【カラー】⭐︎ARCHIVEBEIGE※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現実と色味が異なる場合がありますがご了承ください【サイズ】⭐︎平置き サイズ【横幅】約19cm【高さ】約10.5cm【マチ】約2cm※素人、平置き採寸のため多少の誤差はお許しください・仕様 ：ファスナー付き小銭入れ×1、札入れ×2、カード入れ×12 フリーポケット×2【付属品】なし※撮影用の小物は付属しません。⭐︎材質PVC●ブランド正規店、又はAACD日本流通自主管理協会、ATF全国質やブランド品協会認定の古物市場など※万が一偽物の場合は全額返金致します。☆状態☆使用に伴う若干のよごれ使用感等ございますがヴィンテージ品の中では比較的美品でまだまだ着用頂けます。画像をご確認頂いた上で、ご不明な点は遠慮なくご質問ください。※注意事項※あくまで中古品ですのでご理解いただける方にご購入をお願いしております状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願いいたしますどうしても小さな傷、汚れ等は見落としてしまうこともございますご使用になられているモニターや端末により、実際の色と多少異なる場合がございますご購入後のトラブルを避ける為に、不明な点などはご購入前にご確認ください⭐︎注意⭐︎あくまで中古品です。神経質な方、完璧な状態をお求めの方は、ご遠慮願います。ご了承の上お買い求めください☆発送方法☆簡易包装にて1～2日程度で発送致します☆最後まで閲覧ありがとうございます\u003c(__)\u003e☆管理No:S230911-323