★ グリーン ★ Brooks Brothers × NEAT CAP

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商品詳細
★BrooksBrothersxNEATブルックスブラザーズ ニートCAPトンプソンTHOMPSON復刻ブルックスブラザーズxニートチノパンツ ユナイテッドアローズ 西野大士★商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。【商品の説明】商品名:限定CAPブランド・メーカー：NEATサイズ：Fアジャスター付き【商品の状態】使用状況:新品未使用未開封注意事項:落札後ご入金を24時間以内可能な方のみ購入をお願いします。【その他】クロネコヤマトもしくは、日本郵便にて匿名で発送致します。不明点はご質問くださいませ。素材···コットン
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