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CYPRIS キプリス レザーベルト ブラウン 革 メンズ ヴィンテージ
商品番号 U34553883051
商品名

CYPRIS キプリス レザーベルト ブラウン 革 メンズ ヴィンテージ
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

〜プロフィールお読みください〜ご覧いただき、ありがとうございます。Cypris(キプリス)ベルトカラー:ブラウン全長111.5cm幅3cm多少の小傷等はありますが、まだまだ使っていただける程度です。状態等、写真でご確認ください◎「Cypris（キプリス）」は、「HandMadeInJapan」にこだわる、日本屈指のレザーブランド。日本伝統の「袋物仕立て」の技術を受継ぎ、日本製の美しい革製品を創り続けています。シルバーバックル　メンズ　革小物　レザーベルト　ヴィンテージ素材···本革カラー···ブラウン
http://narcologia.ru/goods/manufacture680441.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial686316.html
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