CYPRIS キプリス レザーベルト ブラウン 革 メンズ ヴィンテージ

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〜プロフィールお読みください〜ご覧いただき、ありがとうございます。Cypris(キプリス)ベルトカラー:ブラウン全長111.5cm幅3cm多少の小傷等はありますが、まだまだ使っていただける程度です。状態等、写真でご確認ください◎「Cypris（キプリス）」は、「HandMadeInJapan」にこだわる、日本屈指のレザーブランド。日本伝統の「袋物仕立て」の技術を受継ぎ、日本製の美しい革製品を創り続けています。シルバーバックル メンズ 革小物 レザーベルト ヴィンテージ素材···本革カラー···ブラウン