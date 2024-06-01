美品✨ PORTER ポーター ドラえもんコラボ ショルダー付ウォレット ...

【商品説明】PORTERポータードラえもんコラボショルダー付ウォレット2つ折り財布ナイロン総柄限定レアワンショルダー・仕様カードケース×6札入れ×2小銭入れフリーポケット×4・素材：ナイロン・サイズ縦幅約10㎝ 横幅約13㎝ マチ約2㎝※ショルダーストラップ長さ：約46cm（斜め掛けは難しいですが、肩掛けは可能です】・付属品：タグ、ショルダー、鈴つきカラビナ・状態ショルダーストラップの金具に傷がありますが、その他は全体的に目立つ傷や汚れはなく、美品です。※写真をご確認ください。【商品について】・大手ブランド買取店にて購入した真贋鑑定済みの商品になります。・あくまでUSEDであることをご理解の上、ご購入いただきますようよろしくお願いいたします。※他サイトにも出品している為、突然の削除もありますのでご了承ください。東京都公安委員会 第306662218771号KDYshop



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