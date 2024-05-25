テッドマン/栃木レザー/ロングウォレット/ブラック/tdw-250/エフ商会 ...

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商品詳細
テッドマンエフ商会新品栃木レザー/ロングウォレットTDW-250カラー/ブラック※ご購入前にコメント欄より在庫確認をお願いいたします。※サイズ/縦19cm/横9cm牛革100%/栃木レザー定価31900円☆送料無料です。プロフィール欄をよく読んでからのコメント、ご購入をお願いします。
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