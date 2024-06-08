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- 【supreme】コムデギャルソンコラボ Tシャツ(着丈詰め品)
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商品詳細
数年前に大阪のmememoriにて購入しました。●カラー:ホワイト●サイズ：L177cm、65kgで着用時ジャストシルエットです。●サイズ詳細：※着丈を3cmほど詰めています※着丈:72cm(着丈詰め後):測定方法は写真4枚目身幅:49cm:測定方法は写真5枚目肩幅:50cm:測定方法は写真6枚目袖丈:22cm:測定方法は写真7枚目※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承下さい●状態：購入当時はほどんど傷や汚れのない状態から、私が屋外で10回程度着用しました。※ショッパーやタグなど付属品はありません。ご了承下さい。以上のことを理解頂いた上で、御購入の検討お願い致します。
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