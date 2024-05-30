ALZUNI アルズニ ウォレットチェーン

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商品詳細
アルズニのウォレットチェーンです。新しいウォレットチェーンを購入をしたため、出品いたします。数回の使用のみとなります。レザーの裏側が多少のスレがあります。写真をご確認ください。あくまで自宅保管品のためご理解のいただける方のみご購入お願いします。即購入可能です！
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