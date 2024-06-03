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GODAN ゴダン カービング パイソン 二つ折り財布 ウォレット
商品番号 B77336899900
商品名

GODAN ゴダン カービング パイソン 二つ折り財布 ウォレット
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GODANゴダンのカービングの二つ折り財布ですカービングされた革の下にパイソンを敷いた凝った作りで、コンチョが付いています。グレースコンチネンタルのカービングトライブスみたいな感じです。未使用品ですが、保存期間があり、内側に日焼けの色ムラがあります。財布形···二つ折りカラー···ベージュ素材···本革
http://narcologia.ru/goods/voiceless228359.html
http://narcologia.ru/goods/traverse760726.html
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