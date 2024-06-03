GODAN ゴダン カービング パイソン 二つ折り財布 ウォレット

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商品詳細
GODANゴダンのカービングの二つ折り財布ですカービングされた革の下にパイソンを敷いた凝った作りで、コンチョが付いています。グレースコンチネンタルのカービングトライブスみたいな感じです。未使用品ですが、保存期間があり、内側に日焼けの色ムラがあります。財布形···二つ折りカラー···ベージュ素材···本革
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