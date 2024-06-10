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- XL 希少サイズ即発送 DAMA SURFBOARDS 10 DAMA TEES
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商品詳細
◆DAMASURFBOARDS◆10DAMATEES◆サイズ:XL(肩幅:54cm、身幅:58cm、着丈:74cm、袖丈:20cm)※正規取扱店公式オンライン引用※◆カラー:VEGASGOLD×BLUE※木村拓哉(キムタク)さんが着用されているカラーは非売品との事です※◆国内正規取扱店にて自身購入の１００％正規品でございます◆新品・未使用ダマサーフボード/テンダマティー/ベガスゴールドブルー/半袖Tシャツ/極少/希少/レア/即完売/即完/入手困難/木村拓哉(キムタク)さんプライベート私物着用/木村拓哉(キムタク)さんプライベート私物同型色違い着/正規/メンズ/レディース/ウィメンズ/ユニセックス
http://narcologia.ru/goods/smear787004.html
http://narcologia.ru/goods/encourage179072.html
http://narcologia.ru/goods/flight641928.html
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