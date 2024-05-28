【海外限定】ニューエラ ニューヨークヤンキース 9FORTY A-frame

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ニューエラ、海外正規取扱店で購入したニューヨークヤンキースのキャップです。カラーはオリーブにブラックの刺繍ロゴの日本未発売の限定カラーです。■9FORTYA-frame■フロントからバックにかけて丸みを帯びた流れるようなラインが特徴の9FORTY。フロントパネルが1枚で成型されたA-frameシリーズは通常の6パネル式とは異なりフロントロゴがよりしっかりと存在感を出してくれます。フロントパネルの裏側の中心に切り込みを入れて摘んで形成していく為、型崩れしにくいクラシックなシルエットが保たれます。■商品はポリエステルの袋に包んだ状態でA3サイズの発送用ビニール袋に梱包してゆうパケットポストにて発送いたします。 梱包の際に帽子を圧縮したりはしないですが型崩れなど気になる方は事前にご相談ください。サイズは調整が可能です。★その他ニューエラ取扱商品はこちら★#UDFAL_newera★その他MLB取扱商品はこちら★#UDFAL_mlb※返品は不可とさせていただきます。ニューエラニューヨークヤンキースヤンキースキャップカーキミリタリーkhakioliveneweranewyorkyankeessupremestussyストリート9FORTYAフレームカラー···オリーブ形···ベースボール