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エイプ カモフラ【初期】ビンテージ アベイジングエイプ Tシャツ
商品番号 M67812405632
商品名

エイプ カモフラ【初期】ビンテージ アベイジングエイプ Tシャツ
ブランド名 アベイシングエイプ
特別価格 税込 4,956 円
在庫状況 あり

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商品詳細

♋️かんたんフォロー割をさせて頂きます。※フォロー後に、コメントするのみ！ゲリラや期間限定など、時々に変化しますので、ぜひ【プロフィール】をご覧下さい！とりあえず、いいねでも【SALEの告知】が届きます。♋️即購入者さま歓迎♋️安心【無料発送】24時間以内♋️可能な限りホームクリーニング済みその他の個性的なアイテム→#ジャッピィのTシャツよろしければ、全JAPAN製品は→#9madeinjapan9□商品説明■90年代初期ABATHINGAPEのCAMOCOLLAGEビッグロゴカモフラ柄Tシャツです。NIGOデザインの希少な日本製オールシングルステッチのビンテージ品となります。■商品状態□【B】【S】新品未使用品/デッドストック品【A】多少の使用感ある美品【B】傷汚れ等があるが良品【C】着用できますがダメージが酷い雰囲気あるビンテージの状態【S】以外基本古着になる為、着用感がございます。神経質な方はお控え下さい。□サイズ■M肩幅:約48.5cm身幅:約52cm袖丈:約20cm着丈:約66cm(多少の誤差はあります)□素材■コットン#日本製■可能な限り、即発送を目指します。□トラブルを未然に防ぐため、購入前に必ず一度プロフィールをご確認下さい。よろしければ、他の出品物を→#japtQアベイシングエイプJONIOキムタクELTグッドイナフバウンティーハンターネイバーフッドダブルタップスアンダーカバーヘクティクシュプリームステューシーエクストララージヒューマンメイドノーウェアナイキソフネットやテンダーロインFATガールズドントクライティンバーランドRRLフューチュラスタッシュリーコン古着古着女子USA製アメカジヴィンテージオールドスケートGAPビッグサイズ90s80sカレッジスポーツ等をお好きな方へ
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