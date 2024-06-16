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0615【希少ＸＬ】ニードルス☆パピヨン刺繍ロゴ入りＴシャツ 即完売 美品
商品番号 I89221701279
商品名

0615【希少ＸＬ】ニードルス☆パピヨン刺繍ロゴ入りＴシャツ 即完売 美品
ブランド名 ニードルス
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆当店、#古着屋YHS　の商品は、送料無料・即購入OKです。◆新商品は入荷次第、随時出品しております。　お見逃しがない様に、フォローして頂けると嬉しいです。◆値下げ交渉やご不明な点がございましたら、　ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。◆ブランドNeedles　/　ニードルス◆特徴　パピヨン刺繍　胸ポケット　◆サイズ表記　ＸＬ◆サイズ実寸（単位：cm）　着丈：73　身幅：62　肩幅：51　袖丈：26◆カラー　緑　/　グリーン◆素材　コットン（綿）◆購入元　ブランドリユース店　質屋・古物市場・ストア商品◆状態　USED　ホームクリーニング済（タバコ臭・ペット臭無し）◆発送　らくらくメルカリ便（匿名配送・追跡・紛失補償付き）#YHS_0615
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