0615【希少ＸＬ】ニードルス☆パピヨン刺繍ロゴ入りＴシャツ 即完売 美品

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◆当店、#古着屋YHS の商品は、送料無料・即購入OKです。◆新商品は入荷次第、随時出品しております。 お見逃しがない様に、フォローして頂けると嬉しいです。◆値下げ交渉やご不明な点がございましたら、 ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。◆ブランドNeedles / ニードルス◆特徴 パピヨン刺繍 胸ポケット ◆サイズ表記 ＸＬ◆サイズ実寸（単位：cm） 着丈：73 身幅：62 肩幅：51 袖丈：26◆カラー 緑 / グリーン◆素材 コットン（綿）◆購入元 ブランドリユース店 質屋・古物市場・ストア商品◆状態 USED ホームクリーニング済（タバコ臭・ペット臭無し）◆発送 らくらくメルカリ便（匿名配送・追跡・紛失補償付き）#YHS_0615