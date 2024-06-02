Ｖリーグ男子バレーボール　ウルフドッグス名古屋　グッズ①傳田選手サイン入Tシャツ

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⚠️ご購入前にコメント下さい⚠️専用出品後、ご購入お願い致します。★１枚目の写真が全部です。トレフェルサ時代のグッズになります。●バラ売り不可です。平成30年12月2日試合後のクリスマス企画のイベントにて、傳田選手の手作りクリスマスブーツと、サイン入りTシャツを頂きました。(１選手から１人のみ！)①サイン入りTシャツ→１度開封して、写真のみとりました。ケースに入れて保管してました。②クリスマスブーツ→頂いた後、使う事(飾れず)ができずに、直にチャック付の袋に入れてケースで保管してました。③スタイルブック(写真集) →購入後、薄い透明のブックカバーをつけて、１度のみ見て、ケースで保管してました。★未使用品になりますが、自宅保管品です。発送時、Tシャツ、クリスマスブーツは半分に折りたたんで発送させて頂きます。ゆうパックの発送を予定しております。ご了承頂ける方のみ、プロフィール必読の上、ご購入お願い致します。#男子バレーボール#Ｖリーグ#豊田合成#ウルフドッグス名古屋#トレフェルサ#傳田亮太選手#でんでん#サイン入りTシャツ#トレフェルサスタイルブック#おまとめ売りグッズ種別...Tシャツ性別...男ジャンル（スポーツ選手）...バレー60サイズ770