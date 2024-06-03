【入手困難】バーバリーブラックレーベル ベルト ロゴバックル ホースロゴ 金具

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◆アイテムBurberryBlackLabelバーバリーブラックレーベルベルトメンズシルバー金具ホースロゴノバストライプホワイトブラックバックル◆カラーシルバー黒ブラックホワイト ストライプ◆実寸サイズ全長121cm(バックル含)、幅3.5cm素人寸法ですので多少の誤差はご了承下さい。◆配送送料無料1～2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承下さい。－－－－－－ー－－－－－－－－ご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください☺︎⚠︎タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。⚠︎ご購入前にプロフィールのご確認をよろしくお願いいたします。#Tq★メンズ－－－－－－ー－－－－－－－－