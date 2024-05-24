ヴィヴィアンウエストウッド オーブ 財布　ORB 二つ折財布　ネイビー　新品

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メーカー：ヴィヴィアンウエストウッド VivienneWestwood品名：折財布 orbオーブ 財布 二つ折財布状態：新品未使用サイズ：横11cm縦9.5cm(誤差はご了承下さい)メーカー品番：VWK424カラー:ネイビー 紺色 紺箱:なしソフトな触り心地の革の雰囲気の良いお洒落な品です。正規店購入品ですのでご安心下さいませ。展示品ですので、初めから付いている擦り傷、小傷、多少の汚れなどありましてもご了承下さいませ。箱はありません。即購入オッケーです。