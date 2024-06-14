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復刻版初代リカちゃん　No.11844 リカちゃんキャッスル25周年記念
商品番号 B86562441557
商品名

復刻版初代リカちゃん　No.11844 リカちゃんキャッスル25周年記念
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。復刻版初代リカちゃん　No.11844のご紹介です。リカちゃんキャッスル25周年記念として売り出されたもので、大変人気があり完売した商品です。こちらのサイトで高額で購入した後、暗所にて保管しておりました。お探しの方、この機会にいかがでしょうか。
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