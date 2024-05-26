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【新品未使用】【COMME des GARCONS】二つ折り財布　エンボス　本革
商品番号 Q96146316611
商品名

【新品未使用】【COMME des GARCONS】二つ折り財布　エンボス　本革
ブランド名 コムデギャルソン
特別価格 税込 8,326 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド：【COMMEdesGARCONS】カラー：【ブラック】素材：【カーブレザー】サイズ：縦9cm×横11cm×マチ2cm商品状態：【新品、未使用】紹介：COMMEDESGARCONS(コムデギャルソン)の二つ折り財布です。(品番・:SA7100EL)材質は手触りの良い上質なカウレザーにエンボス加工でデザインとブランドロゴ入り、黒のボディに金のジップと高級感が漂います。コンパクトながらもカードホルダーは3枚あり、お札入れはもちろん小銭入れも完備。メンズ・レディース問わず、ユニセックスでご利用頂ける、おすすめの一品です。商品は箱付き、ショッパーは無しでのお届けいたします。・本製品は並行輸入品です。・本製品は革やロゴ部分(印刷位置など)に若干の個体差がございます。写真にてご確認の上ご検討ください。・他にも多数出品しておりますので宜しければ他の商品もご覧ください。柄・デザイン···その他財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革#コムデギャルソン#ドメスティックブランド#ドメブラ#コンパクト#コンパクト財布#二つ折り財布#ユニセックス#メンズ#レディース#プレゼント#誕生日カラー···ブラック柄・デザイン···その他財布形···二つ折り素材···本革
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