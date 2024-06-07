アリゾナフリーダム　シルバー　バックル　オールドコインカンパニー　ヌメ革　ベルト

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商品詳細
アリゾナフリーダム バックルゴールド太陽神、巻唐草シルバーSV925ゴールドK18オールドコインカンパニー ベルト幅約4cmウエスト約72〜77cm(穴3つ)ベルト全長約95cmシルバー磨けば綺麗になります。鹿革(白色の部分)は新調しました。付属品なし中古品になります。キズ汚れ擦れ画像にて状態をご確認してください。特にベルトは経年変化に伴う汚れ、染み、傷は味としてご理解ください。神経質な方はご遠慮ください。宅急便コンパクトにて発送予定素材···本革カラー···シルバー
http://narcologia.ru/goods/hesitantly40984.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture499841.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic541412.html
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アリゾナフリーダム シルバー バックル オールドコインカンパニー ヌメ ...
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