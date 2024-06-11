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グレーとホワイトのチェック柄 giraffe ネクタイ
商品番号 S82445266720
商品名

グレーとホワイトのチェック柄 giraffe ネクタイ
ブランド名 ジラフ
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★カラー...グレー\u0026ホワイトチェック柄ダークブルーコンビネクタイ剣先…約7.3cm★裏地にホワイト地にレッドのgiraffe柄★素材…絹100%★プレゼントでいただいた品で未使用です。
http://narcologia.ru/goods/tenet274663.html
http://narcologia.ru/goods/Addict172418.html
http://narcologia.ru/goods/procurement681633.html

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