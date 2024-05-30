未使用 SAINT LAURENT PARIS サンローランパリ バードTシャツ

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商品詳細
SAINTLAURENTPARIS（サンローランパリ）の柔らかな上質コットンの半袖Tシャツ未使用品です。カラー...ブラック袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）季節感...春、夏、秋素材...綿100%生産国...イタリア型番...483410サイズ...表記サイズS着丈:63cm肩幅:46cm身幅:52cm袖丈:22.5cm※表記サイズはSですが、実寸サイズは国内ブランドのM相当かと思います。
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