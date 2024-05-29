NIRVANA™ Tシャツ

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商品詳細
カラー...ブラック袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...夏柄・デザイン...プリント（ロゴなど）肩幅47センチ身幅50センチ着丈67センチ袖丈17センチニルヴァーナのＴシャツの中古品です素人保管素人検品にご理解頂ける方のみご検討よろしくお願い致します。タグを切ってしまっています色褪せてます。当時boot的なもので購入したと思います。余り見ない柄かもしれません。ニルバーナ
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