ジバンシィGIVENCHYデストロイTシャツ

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商品詳細
何度か着用しましたので、ご理解のある方のみご購入をお願いします。XL(着丈77/肩幅55/袖丈23/身幅68/裾幅65)cmジバンシィGIVENCHY■デストロイダメージ加工ロゴTシャツカラー：ブラック×ホワイト柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋
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