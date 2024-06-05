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美品 USA製 TORY LEATHER 本革 レザー フックバックル ベルト
商品番号 I71897465639
商品名

美品 USA製 TORY LEATHER 本革 レザー フックバックル ベルト
ブランド名 トリーレザー
特別価格 税込 2,418 円
在庫状況 あり

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商品詳細

美品USA製TORYLEATHERトリーレザー本革ブライドルレザーフックバックルベルト30ブラウンメンズご覧頂き、誠に有難う御座います！※着画・体型公表は行っておりません。「状態」美品です。多少のスレ感や小傷などはありますが、特に目立った汚れもなくとても綺麗です。+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+トリーレザーのブライダルレザーを使用した、フックバックルベルトになります。バックルがフックになっており、レザーにかけるデザインが特徴的です。+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+「SIZE」30メンズ全長（バックルを除く）約88cm幅　約3cm素人採寸になります。多少の誤差はご了承下さい。「カラー」ブラウン#美品#USA製#TORYLEATHER#トリーレザー#本革ベルト#ブライドルレザーベルト#レザーベルト#ベルト#メンズベルト#フックバックルベルト✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼素人保管なので、保管時の細かなスレ等はどうぞご了承ください。出品を取り消すことがあります。提示価格にてご検討をどうぞ宜しくお願い致します。コメントにてやり取り中の場合も含め「購入ボタン」を先に押して頂いた方にお譲りさせて頂きます。購入頂く際はコメントなど連絡不要です。即「購入ボタン」で大丈夫です！KT2309-5素材...本革カラー...ブラウン
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful95951.html
http://narcologia.ru/goods/slide320287.html
http://narcologia.ru/goods/tenet924563.html
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