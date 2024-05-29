【新品】未使用　COACH　メンズ財布

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商品詳細
COACHの二つ折りメンズ財布です。新品未使用で保管しておりました。特に傷などはなく、大変キレイな状態ですが、自宅保管のため気になる方のご購入はお控えください。財布形...二つ折りカラー...ブラック
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