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ヒステリックグラマー　コートニーラブ　両面プリントTシャツ　日本製　黒　XL
商品番号 J70187733536
商品名

ヒステリックグラマー　コートニーラブ　両面プリントTシャツ　日本製　黒　XL
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 4,223 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ーーー【フォロワー様限定割引】▼ご利用される方はコメントにてお知らせください3,000円未満100円引き5,000円未満200円引き5,000円以上300円引き▼トラブルを未然に防ぐために、ご購入前に一度プロフィールをご確認ください。▼▼他にも多数出品中▼▼#古着屋DABOーーー▼表記サイズ　XLサイズ▼実寸サイズ（平置き）着丈　71.0cm袖丈　23.5cm肩幅　44.5cm身幅　55.0cm素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。▼カラーブラック、黒▼素材コットン100%▼状態若干、生地の色褪せがえりめすが、プリントは、前後ともに綺麗です。その他、目立った汚れ等はありません。カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏、秋※ST-0055
http://narcologia.ru/goods/symmetric119645.html
http://narcologia.ru/goods/composite501054.html
http://narcologia.ru/goods/update539095.html
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