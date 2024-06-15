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996 新品 ジョンスメドレー S4409 30GクルーネックニットTシャツ S
商品番号 F45415188908
商品名

996 新品 ジョンスメドレー S4409 30GクルーネックニットTシャツ S
ブランド名 ジョンスメドレー
特別価格 税込 5,424 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#ナナのニット　←ここをクリック15300●ブランド：JOHNSMEDLEY（ジョンスメドレー）●状態：新品未使用　●原産：イギリス●色：グレー●表示サイズ：S●実寸サイズ（単位cm）※多少の誤差はご了承ください：（平置き採寸…）　肩幅41身幅50着丈62袖丈25●定価：33,000円●CODE：996-ll-SL【商品説明】1784年に創業。イギリスで最も旧い歴史を持つ英国を代表するブランド。古くから英国王室御用達として知られトム・クルーズ、ショーン・コネリーなどのハリウッドスターをはじめ世界中の有名人、セレブに愛されています。洗練された大人の定番！カジュアル、ドレススタイルにも。それぞれのシーンに活躍する日本限定モデルのハイゲージニットTシャツ。袖を通した瞬間に、シーアイランドコットンニットならではの肌触りと、着心地の良さを実感できるアイテムです。しっかり首に沿うように調整されたネックのリブ幅、また、すっきりとした袖周りや程良い長さの着丈など。1枚着としてのバランスが考慮された完成度の高さも見逃せません。◆その他：・ハンガーは撮影用のため付属しません。・素材特有の織ムラやスレ、アタリ、微キズ、微かなヨゴレ等がが生じる場合がございます。あらかじめご理解いただける方のみご購入ください。・国内正規販売元より購入しております。柄・デザイン...無地
http://narcologia.ru/goods/composite114354.html
http://narcologia.ru/goods/tenet151963.html
http://narcologia.ru/goods/smear788104.html
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