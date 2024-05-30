U2 2001 ツアー バンT U2 ELEVATION Tour

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アイルランドのロックバンド、U2のバンドTシャツになります。グループの2000年のアルバム『オール・ザット・ユー・キャント・リーヴ・ビハインド』のサポートとして2001年に北米とヨーロッパのアリーナで開催されたツアーのTシャツになります。サイズ感は大きめで、バンTの小さめにスタイリングするのではなく、少しストリートのようなスタイリングで外しになりオススメ。表記サイズ2XL肩幅64cm(ShoulderWidth)身幅66cm(HemWidth)着丈76cm(Length)袖丈22cm(SleeveLength)#bdkhfoej65手作業での採寸ですので若干の誤差がある場合もございます。出品商品は基本的に全て古着になりますので小さな汚れや穴などは見落としがある場合もございます。上記のことをご了承頂ける方のみご購入お願い致します。#古着#ビンテージ#ヴィンテージ#アメカジ#ベスト#ニット#スウェット#パーカー#ジャケット#レザー#Tシャツ#コート#デニム#セーター#カーディガン#ダウンジャケット#us古着#チャンピオン#champion#ミリタリー#レトロ#カーハート#carhartt#adidas#nike#ノースフェイス#アディダス#ナイキ#70s#80s#90s#リーバイス