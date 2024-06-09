未開封 抜けなし アニメ「きよねこっ」完全生産限定盤スペシャル Blu-ray

◎即購入可◎新品未使用未開封◎一度も開封しておりません。◎特典付き抜けなし◎購入後、暗所にて保管◎素人保管の為、神経質な方は購入をお控えください。【商品詳細(公式通販サイトから抜粋)】●アニメ「きよねこっ」完全生産限定盤スペシャルBlu-rayBlu-ray1枚組、限定BOX入り◎特典映像・アニメ『きよねこっ』番外編・主題歌『有頂天猫』MV・キヨの一日(MV撮影日編)◎封入特典①INUDOGTシャツ②オープニング絵ハンドタオル③描き下ろしアクキースタンド④キヨ猫前髪クリップ⑤ステッカーシート●INUDOGTシャツ 仕様身丈 740mm 身幅 550mm肩幅 500mm 袖丈 220mm素材:綿100%・TOP4・キヨ・レトルト・牛沢・ガッチマン・東京ドーム・実況・ネコルト・きよねこっ・アニメ・完全生産限定盤スペシャル・Blu-ray・限定BOX



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