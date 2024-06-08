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【美品】LOEWE 長財布 レザー リネン アナグラム ベージュ
商品番号 O41482360774
商品名

【美品】LOEWE 長財布 レザー リネン アナグラム ベージュ
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 6,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテム大人気のロエベ○購入元ブランドリユース店、日本流通自主管理協会加盟店（AACD）にて購入した鑑定済みの正規品です。○サイズタテ9cmヨコ19cm厚さ2cm※素人採寸のため多少の誤差があります。○状態全体的には、美品の部類だと思います。若干の小傷等はございますが、気になる程度ではないかと思われます。念のため写真をご確認ください。※中古品であることをご了承の上、ご検討お願い致します。○素材レザー
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