【美品】LOEWE 長財布 レザー リネン アナグラム ベージュ

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○アイテム大人気のロエベ○購入元ブランドリユース店、日本流通自主管理協会加盟店（AACD）にて購入した鑑定済みの正規品です。○サイズタテ9cmヨコ19cm厚さ2cm※素人採寸のため多少の誤差があります。○状態全体的には、美品の部類だと思います。若干の小傷等はございますが、気になる程度ではないかと思われます。念のため写真をご確認ください。※中古品であることをご了承の上、ご検討お願い致します。○素材レザー