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POLO SPORT Taiwan製 ヴィンテージ Pロゴ キャップ
商品番号 J19686436967
商品名

POLO SPORT Taiwan製 ヴィンテージ Pロゴ キャップ
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラルフローレン、ポロスポーツのTaiwan製、ビンテージPロゴキャップになります。現行品には無い生地感、造りです。多少フェードありますが、目立った傷等無くコンディション良好です。クリーニング済みです。カラー:オレンジコンパクトにして発送させて頂きます。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/diamond117558.html
http://narcologia.ru/goods/encourage767972.html
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