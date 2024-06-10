【即完売希少】FR2 XLARGE 両面ロゴ 色情兎 Tシャツ

【製品名】FR2XLARGEコラボ 両面ロゴ色情兎Tシャツ【ブランド】FR2X-LARGE エフアールツー エックスラージ【サイズ】Mサイズ(総丈：約 66.5cm身幅：約 55cm肩幅：約 52cm)※素人採寸につき多少の誤差がある場合があります。【状態】目立つ傷汚れありません。【カラー】ホワイト 白古物市場古着店等で購入した正規品を取り扱っています。あくまで中古品、古着に対してご理解の上ご購入お願いします。色合いや状態など、人の目で確認していますので多少の色の違い状態の認識の違い等あるかもしれませんがご理解の上ご購入をお願いします。【製品番号】カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬



限定コラボ/色情兎/両面ロゴプリントTシャツ/L/コットン/BLK



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