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フェンディ FENDI キャップ
商品番号 H86231743419
商品名

フェンディ FENDI キャップ
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 9,890 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フェンディFENDIキャップ2回ほど使用しました。目立った傷などなく綺麗な状態です。カテゴリ：キャップ素材：ポリエステル100%サイズ：M内径約58cmカラー：ブラウン付属品：箱、保存袋即購入OK自宅保管のため、ご理解いただける方のみ購入お願いします。
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