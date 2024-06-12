フェンディ FENDI キャップ

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商品詳細
フェンディFENDIキャップ2回ほど使用しました。目立った傷などなく綺麗な状態です。カテゴリ：キャップ素材：ポリエステル100%サイズ：M内径約58cmカラー：ブラウン付属品：箱、保存袋即購入OK自宅保管のため、ご理解いただける方のみ購入お願いします。
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