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商品詳細
★ビューティーアンドユース★ユナイテッドアローズ★コンチョベルト★5セントコンチョダラー【インディアン】★中古品、画像から確認してください。◇ご要望があればその箇所撮影致します。◇美品ですがUSED品ですので、ご理解のある方でお願い致します。【カラー】ブラック【素材】バックル/亜鉛ベルト/牛革【コイン】8枚直径2.3cm【バックル】縦3cm横3.7cm【ベルト長さ】109cm(36)【幅】2.7cm【調整】穴5個86〜96cm位(約2.5cm間隔)〈男女兼用〉◇ヤマト宅急便コンパクトの追跡、保証のある発送に致します。価格もその分考慮して決めていますので、お値下げ交渉はご遠慮下さい。※時間帯指定が出来ますので、お伝え下さいませ。※ベルト多数出品しております。#コンチョベルト#インディアンコンチョ#5セントダラー#ユニセックス#ユナイテッドアローズ#ゴローズ#古着#ヴィンテージ#アメリカ
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http://narcologia.ru/goods/organization612562.html
http://narcologia.ru/goods/troupe497411.html
コンチョベルト 5セント ユナイテッドアローズ - ベルト
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