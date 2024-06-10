ERMANNO SCERVINO エルマンノシェルヴィーノ ベルト パイソン ...

ERMANNOSCERVINOエルマンノシェルヴィーノ ベルト パイソン レザー D03036/CUAカラーARG 小物入れチェーン付 85㎝■商品情報■●タイトル ERMANNOSCERVINOエルマンノシェルヴィーノ ベルト パイソン レザー 小物入れチェーン付 85㎝●メーカー ERMANNOSCERVINOエルマンノシェルヴィーノ ●形状 ベルト ●カラー ダークグリーン ●素材パイソン レザー ●サイズ幅約4㎝全長（バックル含まず）約96cmウエスト周り約70～78cm●ランク中古AB●付属品 箱 チェーンストラップ●状態 若干スレありますが目立つ痛みなくまだまだ長くお使いいただけます ■購入先 鑑定済みの中古ブランドショップにて購入しました。MB7031-7700



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