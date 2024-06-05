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A2920 アンティークセイコー　A159-4000
商品番号 D65187796516
商品名

A2920 アンティークセイコー　A159-4000
ブランド名 セイコー
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！【商品詳細】メーカー:セイコームーブメント···電池代【商品状態】・電池切れており、不動品になります。本体に傷など、ジャンク品になります。電池未交換なので、動作確認できかねます。電池交換すれば、動作保険はございません。全体的に状態が悪いです。オーバーホール、部品引き取り用です。・腕時計を出品する前に正規品を確認しましす。万一偽物間違あれば、責任はこちらになります。着払いで返品対応します。ご安心ください。・多分商品はジャンク品が多いです。オーバーホールの前ですので、全体的に状態が悪いです。購入前に詳しくご確認ください。・安心安全協力お願いいたします。いつもありがとうございます。
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