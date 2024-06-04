70s チャンピオン バータグ フットボールTシャツ

こちらの商品はChampionの70年代の服に付けられるタグ「バータグ」が着いており非常に希少価値のある1枚です。大体のフットボールTには背中にナンバリングが施されておりますがこちらは前面だけのラバープリントとなっております。バータグのサイズが大きいフットボールTはあまり出てこないので珍しいです。肩の部分に１センチ程の穴が空いています。理解のある方のみご購入お願いします。着丈(襟下から裾)68cm身幅58cm袖丈24cm多少の誤差は生じます。なにか気になる点がありましたら是非コメントでお気軽にどうぞ。



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