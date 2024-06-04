[新品] 26.0cm テバ TEVA スニーカー ハイサイド 84

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26.0cmテバTEVAスニーカーハイサイド84トータスシェル×D.レイクHIGHSIDE1103238の出品です。新品未使用です。送料無料です。[商品詳細]TEVA(テバ)より、「HIGHSIDE84」です。アウトドアテイストを取り入れたカジュアルスニーカー。アッパーは天然皮革と合成繊維を組み合わせており、履き心地を高める為、衝撃を緩和するインソールとアウトソールは滑りにくいように溝が細かく刻まれています。落ち着いたカラーリングなので、タウンユースからアウトドアシーンまで幅広くコーディネートで活躍するシューズです。メイン素材:レザー表地:レザー着用時のサイズ感細身、普通の方→「標準サイズ」甲高、幅広の方→「1サイズ大きめ」こちらのアイテムの足入れは標準です。この商品はアッパーに天然皮革を使用しています。その為、シワ・キズ・汚れ等が散見されますが不良品ではございません。天然素材特有の質感、味わいをお楽しみ頂ければ幸いです。【注意事項】・箱に小穴、折れ、傷がある場合がございます。・発送サイズを小さくするために簡易包装になる場合がございます。・画面上と実物では多少色具合が異なって見える場合もございます。ご了承ください。68