NIKE ベースボール　Tシャツ

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商品詳細
古着屋で購入したNIKEのTシャツです。多少の汚れ、使用感があります。サイズはLですが、結構大きめです。値段交渉可能です。カラー···ブルー袖丈···半袖
http://narcologia.ru/goods/Addict735418.html
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